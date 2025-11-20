diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Cruz de Celas retirada devido às obras do metrobus

20 de novembro às 10 h22
0 comentário(s)
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

A Cruz de Celas, um dos marcos simbólicos de Coimbra, foi retirada na passada terça-feira do largo de Celas devido ao avanço da Linha do Hospital do metrobus, o que causou surpresa e preocupação entre a população.

Fonte da Metro Mondego (MM) confirmou ao Diário As Beiras que “o cruzeiro está a ser retirado por uma empresa especializada, para restauro e para que as obras do metrobus possam avançar naquela zona em breve”.

De acordo com a mesma fonte, “com a requalificação da Cruz de Celas, o local do cruzeiro será ligeiramente diferente”, sendo recolocado a uns metros do local atual.

A intervenção nesta zona é considerada uma das mais complexas de todo o projeto.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (20/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

20 de novembro

A explosão da supernova SN 2024ggi
20 de novembro

O Universo dos Raios X
20 de novembro

Râguebi: Coimbra prepara festa para os Lobos
20 de novembro

Mortágua/Tábua: Concurso para modernização das ETA publicado

Coimbra

Coimbra
20 de novembro às 10h22

Coimbra: Cruz de Celas retirada devido às obras do metrobus

0 comentário(s)
Coimbra
20 de novembro às 10h22

Distribuição do orçamento gera tensão entre escolas do IPC

0 comentário(s)
Coimbra
20 de novembro às 10h17

Colisão entre carro e moto faz dois mortos

0 comentário(s)