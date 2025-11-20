A Cruz de Celas, um dos marcos simbólicos de Coimbra, foi retirada na passada terça-feira do largo de Celas devido ao avanço da Linha do Hospital do metrobus, o que causou surpresa e preocupação entre a população.

Fonte da Metro Mondego (MM) confirmou ao Diário As Beiras que “o cruzeiro está a ser retirado por uma empresa especializada, para restauro e para que as obras do metrobus possam avançar naquela zona em breve”.

De acordo com a mesma fonte, “com a requalificação da Cruz de Celas, o local do cruzeiro será ligeiramente diferente”, sendo recolocado a uns metros do local atual.

A intervenção nesta zona é considerada uma das mais complexas de todo o projeto.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (20/11/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS