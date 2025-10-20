Quase 3.700 pessoas ajudaram a montar o “maior puzzle do mundo”, tendo sido colocadas, durante a manhã de hoje, as últimas de 103 mil peças, que ilustram o parque temático do Portugal dos Pequenitos, em Coimbra.

“O puzzle é gigante e contou com a participação de quase 3.700 pessoas, entre crianças, jovens de todas as idades, famílias, visitas em espaço escolar e público também estrangeiro”, destacou o diretor do parque temático, Nuno Gonçalves.

As últimas peças do puzzle, com sete metros de comprimento e quatro de largura, construído no espaço Castelo de Guimarães, no parque do Portugal dos Pequenitos, foram colocadas por mais de duas dezenas de alunos do Colégio Bissaya Barreto, com idades compreendidas entre os sete e os oito anos.

“A ideia foi construir uma atividade que permanecesse no tempo e que envolvesse as famílias, crianças, no âmbito escolar, mas também público estrangeiro. Que tivesse o princípio de envolver os nossos visitantes todos”, referiu Nuno Gonçalves.

O puzzle começou a ser construído a 01 de junho, data em que se assinala o Dia Internacional da Criança, e pretendia ser “uma coisa maior do que nós mesmos”.

“Encerra também uma ideia maior que temos sempre no parque, que é o modo de aprender a brincar. Esse é um valor fundamental para nós e para a Fundação Bissaya Barreto”, justificou.

Em declarações à agência Lusa, o diretor do parque temático evidenciou a componente pedagógica da construção deste quebra-cabeças, que passa a ser “o maior do mundo a ser comercializado”.

“Até agora, o maior puzzle do mundo que estava a ser comercializado tinha 50 e tal mil peças ou 60 mil peças. Este tem 103 mil peças, é uma edição exclusiva, que pode ser vendida em quatro unidades”, informou.

O puzzle pode ser adquirido na loja do Portugal dos Pequenitos e na loja do fornecedor, o Mundo do Puzzle, por 8.900 euros.

Fundado por Fernando Bissaya Barreto, na vigência do regime ditatorial do Estado Novo de Salazar e no contexto da realização da Exposição do Mundo Português, o Portugal dos Pequenitos está a comemorar 85 anos de atividade.