Coimbra considera projeto digital oportunidade para revitalizar Baixa da cidade

O presidente da Câmara de Coimbra considerou hoje o projeto municipal @Baixa, do programa Bairros Comerciais Digitais, “profundamente transformador” e uma oportunidade para revitalizar e construir um novo futuro para a Baixa da cidade.

“É um grande investimento na modernização da Baixa, na acessibilidade digital e na promoção da sua imagem de forma positiva e construtiva como um grande comercial a céu aberto, com uma enorme diversidade”, realçou José Manuel Silva na apresentação do projeto.

Na sessão, presidida pelo secretário de Estado da Economia, João Rui Ferreira, o autarca salientou a transformação digital da Baixa de Coimbra, que “tem todo o potencial para voltar a ser uma das áreas comerciais com maior vitalidade da cidade”.

Para José Manuel Silva, o programa dos Bairros Digitais Comerciais é uma “oportunidade de construir um novo futuro” para a Baixa da cidade, transformando-a numa zona economicamente dinâmica e atrativa, para qual vão contribuir projetos como o Sistema de Mobilidade do Mondego, que vai proporcionar uma nova acessibilidade.

“Este projeto é importante para deixarmos de olhar para Baixa como algo que parou no tempo e passarmos a olhar como um comércio que soube acompanhar o futuro”, sustentou o autarca, considerando-o “revolucionário e importante” para recolocar a Baixa num caminho de desenvolvimento económico e repovoamento.

O presidente da Câmara de Coimbra considerou que a Baixa da cidade “tem tudo para crescer em dinâmica, população, atividade comercial e atratividade, em segurança”, com o projeto de videovigilância previsto para aquele espaço.

“Este projeto dos Bairros Comerciais Digitais vai proporcionar um dos caminhos para esta nova dinâmica”, sublinhou o autarca, considerando que o município “está a fazer história na Baixa de Coimbra, que vai frutificar a curto, breve e longo prazo”.

O projeto @Baixa vai abranger uma área de 24,5 hectares, com 836 estabelecimentos comerciais, dos quais 129 são espaços vagos, contemplando a Casa do Bairro, que abriu em setembro no “coração” daquela zona, e uma plataforma de venda ‘online’ que vai estar a funcionar em 2025.

É desenvolvido em consórcio pelo município de Coimbra, Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra e associação de desenvolvimento local CoimbraMaisFuturo, sendo financiado em 1,236 milhão de euros pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

A adesão dos comerciantes, que é voluntária, tem sido muito positiva, segundo José Manuel Silva, que destacou o papel dos “embaixadores do bairro” na explicação e transmissão do projeto.

Salientando que “valor acrescentado”, o secretário de Estado da Economia elogiou o programa Bairros Comerciais Digitais pelo seu alinhamento com “o tempo e a necessidade cultural, social e nacional de revitalizar os espaços centrais das cidades, para que sejam novamente um polo de grande atração e possam dinamizar o desenvolvimento económico e renovar o tecido urbana”.