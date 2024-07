Coimbra: Concentração das urgências reduziu tempo de espera

Uma semana depois da suspensão das urgências noturnas no Hospital dos Covões (Hospital Geral) e concentração do serviço nos HUC, a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra observa “resultados positivos fruto desta medida”.

Numa informação ontem enviada à imprensa, a ULS liderada por Alexandre Lourenço reforça que a suspensão da admissão de doentes é no período das 20H00 às 08H00 do dia seguinte, tendo entrado em vigor a 1 de julho.

Refere que houve redução do tempo de espera (entre a triagem e a primeira observação médica) no Serviço de Urgência: “os utentes que agora se dirigem ao Serviço de Urgência esperam uma média de cerca de 70 minutos, um tempo muito inferior aos 186 minutos observados no Serviço de Urgência do Hospital Geral em período homólogo (2023)”.

É ainda destacado que se verifica “uma melhoria significativa da percentagem de doentes atendidos em tempo devido (35% vs 57%) e uma redução do abandono do serviço de urgência (12,57% vs 4,05%).

Medida não causou sobrecarga nos HUC

Entretanto, não houve impacto negativo na carga das urgências dos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC): embora tenha havido um aumento do número médio de atendimentos nos HUC no horário das 20H00 às 08H00 de cada dia – de 169 para 201 – o tempo de espera na triagem baixou de 34 minutos para 20 minutos e a espera para observação baixou dois minutos.

“Os dados apresentados demonstram uma melhoria da qualidade assistencial no Serviço de Urgência de Adultos, justificando a medida implementada a 1 de julho”, afirma Alexandre Lourenço.

“Estes resultados só são possíveis devido ao grau de dedicação inexcedível dos profissionais a desempenhar funções num contexto extremamente complexo”, frisa o responsável, acrescentando que, “no próximo mês de setembro, iremos apresentar alternativas à resposta à doença aguda em contexto hospitalar e de cuidados de saúde primários”.

