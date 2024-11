Coimbra: Começou a empreitada de recuperação do jazigo municipal

Começaram ontem as obras de requalificação do Jazigo Municipal do Cemitério da Conchada, em Coimbra.

Após um processo com mais de duas décadas – desde quando se registou um incêndio nas instalações, e quase cinco anos após o lançamento de um primeiro concurso público para a empreitada, que ficou deserto – a consignação da obra teve ontem lugar, por um milhão de euros (a que acresce IVA).

Só após o lançamento de três concursos públicos é que foi possível fechar, em maio passado, a adjudicação, por um valor que é o dobro do que foi estimado em 2020.

Desde ontem que está a ser montado, no local, o estaleiro de obras e uma grua, de forma a executar os trabalhos no prazo de um ano, com trabalhos que exigem especial sensibilidade, atendendo ao “elevado estado de degradação e por se tratar de um edifício que faz parte de um conjunto em vias de classificação patrimonial”, referem os serviços camarários.

O edifício alberga 1.500 urnas de vários tamanhos e ossários, dispostas em prateleiras, muitas das quais afetadas pelo elevado estado de degradação do edificado, que apresenta “questões graves de segurança”, reconhece a autarquia. “As coberturas apresentam graves problemas de infiltração, decorrentes do mau estado das telhas, beirados, remates e elementos de drenagem”.

Ossário e columbário

O jazigo municipal é um estrutura complexa com uma zona técnica de lavagem de ossadas e arquivo morto administrativo, para além da componente de columbário, que é o local de depósito dos potes das cinzas provenientes da cremação. A empreitada em curso contempla uma ampliação desta valência, atendendo à “muita procura na época atual, em que há grande número de cremações em Coimbra, provenientes da região Centro”, explica a autarquia.

Vai, ainda, proceder-se à reparação de caixilharias em ferro, vitrais e portas em ferro e em madeira e lajes em pedra de calcário.

Da empreitada constam, igualmente, intervenções no mecanismo de elevação/deslocação (ponte rolante) e área de arrumo de ferramentas, na casa do pessoal.

Cemitério vai ter classificação patrimonial

O Cemitério da Conchada encontra-se em vias de classificação, pelo que se aplica a proteção legal prevista na lei de bases da política e do regime de proteção e valorização do património cultural.

O critério que fundamenta a intervenção é o de “não intrusão e preservação da imagem e, na medida do possível, da sua funcionalidade, pelo que tem parecer positivo da Direção Regional da Cultura do Centro”, afiança o município.

