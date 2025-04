Coimbra com aplicação que permite reportar ocorrências no espaço público

A Câmara de Coimbra apresentou hoje “@Coimbra”, uma aplicação que permite reportar diretamente ao município ocorrências no espaço público, além de disponibilizar outras informações úteis.

A aplicação, desenvolvida pela Associação de Informática da Região Centro (AIRC) e disponível para sistemas Android e iOS, permite a qualquer munícipe reportar ocorrências, com georreferenciação, relacionadas com o espaço público.

Dentro da aplicação, o cidadão poderá escolher reportar ocorrências relacionadas com espaços verdes, estradas e ciclovias, passeios, iluminação pública e infraestruturas, dando nota de casos como falhas na sinalização rodoviária, vegetação a invadir estradas ou ciclovias, abatimentos ou buracos, necessidade de rampas ou problemas com mobiliário urbano.

Para o presidente da Câmara, José Manuel Silva, este “passo tecnológico representa uma insistência de há meses e anos”, salientando que depois de herdar “uma Câmara que estava no papel, ela agora está no telemóvel”.

O autarca considerou que a possibilidade de reporte de ocorrências irá colocar “uma pressão saudável” nos serviços.

“A aplicação das ocorrências era algo que queríamos há muito que acontecesse, para que as pessoas pudessem ajudar-nos a reportar os problemas do dia-a-dia”, vincou.

Dentro da aplicação, o utilizador poderá escolher o tipo e subtipo de ocorrência, com georreferenciação, sendo acompanhada de fotografia e uma descrição do problema.

Ao longo do processo, o munícipe poderá acompanhar a resolução do problema, sendo informado da sua execução ou do seu encaminhamento para outra entidade que seja responsável por dar resposta.

Na aplicação, é ainda possível ver todas as ocorrências reportadas e o estado de resolução em que se encontram.

Além das ocorrências, o munícipe poderá ainda aceder a outros serviços do município e estar a par da agenda cultural, entre outras questões.

O Diretor do Departamento de Espaço Público, Santos Costa, disse que a aplicação procura dar resposta a problemas de rápida resolução, mantendo-se ativos outros canais para “coisas mais problemáticas”.

Questionado pela agência Lusa sobre a ausência de um campo para a limpeza urbana, Santos Costa aclarou que para o arranque da aplicação o município optou por se centrar na segurança rodoviária e pedonal no espaço público, mas admitiu que, no futuro, poderão ser adicionadas ouras áreas como a limpeza urbana ou a proteção civil.

Durante a apresentação da “@Coimbra”, o vice-presidente da Câmara, Francisco Veiga, realçou a importância de serviços municipais próximos dos cidadãos, acreditando que a aplicação “é um verdadeiro espaço de cidadania participativa”.