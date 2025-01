Coimbra: Circulação no Pediátrico vai ser alterada a partir de sábado

O sentido da circulação rodoviária no Hospital Pediátrico de Coimbra vai ser alterado definitivamente, a partir do próximo sábado, dia 1 de fevereiro, incluindo para os veículos de emergência clínica.

De acordo com o comunicado enviado ao DIÁRIO AS BEIRAS pela ULS de Coimbra, “a entrada de todos os veículos passará a ser realizada pela antiga saída, com exceção ao acesso ao parque coberto (subterrâneo) que continua a ser efetuado pela rotunda inferior, mantendo-se aqui o circuito atual.