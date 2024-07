Coimbra: Cidade uniu-se num breve “adeus” à Rainha Santa

Há, neste caminho, passos que se cruzam pela primeira vez. Rostos que nunca se viram, mas que guardam as mesmas dores, os mesmos anseios, a mesma “procura” de Deus, como referiu ontem D. Virgílio Antunes, bispo de Coimbra, durante a eucaristia que antecedeu a procissão solene da Rainha Santa. É a fé que as leva ao Mosteiro de Santa Cruz, pedindo a Princesa Isabel de Aragão, beatificada há 500 anos Rainha Santa de Portugal, que ajude a curar a doença, a apaziguar a dor, a aceitar o perdão.

A procissão, que faz regressar a imagem ao Mosteiro de Santa Clara-a-Nova, começa quando entardece, já depois das 18H00. Ainda assim, uma réstia de sol ilumina a imagem da Santa Isabel mal ela sai da igreja, sob um forte aplauso da multidão que a espera.

Os momentos que se seguem são, de novo, solenes: sobre rosas (e pão, que este ano também serve para decorar o andor), a Rainha abençoa quem a venera através de orações ou do silêncio que se repete de velas brancas a arder, de olhos fechados ou rasos de lágrimas.

Há Rainhas Santas e Santas Ritas, pequenos e grandes anjos, muitas contas douradas e lantejoulas, galões bordados, veludos, coroas de pequenas princesas.

Na despedida da cidade à Rainha Santa, cerimónia que assinalou o encerramento dos festejos religiosos, milhares de pessoas voltam a ajoelhar-se em sinal de devoção. Alguns (muitos) seguem descalços.

Ao longo de algumas horas, caminhando, os 10 homens que carregam o andor vão-se revezando frequentemente. Ouve-se o som dos bordões no chão a marcar a cadência dos passos, que só é interrompido pelos aplausos dos fiéis e pelo som das bandas filarmónicas.

Há, neste caminho, passos que se estreiam em penitência. Mas há tantos outros que se repetem sempre que a Rainha Santa desce à cidade. E são tantos, como se viu ontem, no seu regresso a “casa”.

| Patrícia Cruz Almeida