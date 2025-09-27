diario as beiras
Coimbra: Centenário da filóloga Maria Helena da Rocha Pereira comemorado internacionalmente

26 de setembro às 16 h07
DB/Foto de Ana Catarina Ferreira

A programação para celebrar o centenário do nascimento de Maria Helena da Rocha Pereira, professora jubilada da Universidade de Coimbra (UC), tiveram o arranque oficial hoje e vão decorrer até setembro de 2026, com participação internacional.

Lisboa, Évora e Coimbra, bem como o Brasil, os Países Baixos e a África Do Sul participam do evento, assinalando os 100 anos da especialista em estudos clássicos e cofundadora do Centro de Estudos Clássicos e Humanísticos (CECH) da UC.

Agência Lusa

Agência Lusa

