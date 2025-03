Coimbra celebra Casamentos da Rainha Santa Isabel a 06 de julho

Coimbra vai celebrar os Casamentos da Rainha Santa Isabel, padroeira da cidade, no dia 06 de julho, decorrendo até final de abril as inscrições para selecionar os seis ou sete casais, informou hoje a organização.

“Esta edição dos Casamentos da Rainha Santa Isabel terá um formato muito idêntico ao de 2023. Em 2023 tivemos algum sucesso, as pessoas gostaram e não podemos deixar de voltar a concretizá-la em 2025, para que não se perca esta tradição que é muito bonita”, destacou o presidente da Confraria da Rainha Santa Isabel, Joaquim Nora.

Durante a conferência de imprensa de apresentação dos Casamentos da Rainha Santa Isabel, que decorreu esta tarde, Joaquim Nora informou que até ao momento já estão inscritos dois dos seis ou sete casais que irão casar no dia 06 de julho, na Igreja da Rainha Santa, no Convento de Santa Clara-a-Nova.

“O regulamento já está formado e temos noivos inscritos. Atendendo à dimensão da igreja, não teremos uma seleção superior a seis, no máximo sete casais”, clarificou.

Entre os requisitos para a seleção dos noivos figuram a obrigatoriedade de um deles residir no concelho de Coimbra e de o casal não ter qualquer impedimento para a celebração de um casamento religioso.

A Confraria da Rainha Santa Isabel, Turismo Centro de Portugal, Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) e Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC) recuperaram a tradição dos Casamentos da Rainha Santa Isabel no ano de 2023, depois de décadas de interregno.

Nesse ano foram celebrados sete casamentos católicos, em Coimbra, tendo ficado decidido que a iniciativa acontece em anos ímpares (para não coincidir com a realização das procissões em louvor da padroeira da cidade), no domingo anterior ao feriado municipal e dia da Rainha Santa Isabel, 04 de julho.

Apesar deste ano ser ímpar, também irão decorrer as procissões, por completarem-se os 400 anos da canonização da Rainha Santa Isabel e os 700 anos da sua peregrinação a Santiago de Compostela.

“Entendo que é um ato que enobrece Coimbra, a Confraria, e dentro do apostolado procura cativar pessoas para o casamento”, realçou ainda Joaquim Nora, que indicou também que terá lugar um curso de preparação para o matrimónio.

De acordo com a organização dos Casamentos da Rainha Santa Isabel, entre os comerciantes e industriais do concelho de Coimbra já asseguraram quem oferecesse o bolo e o espumante, bem como as alianças e os vestidos de noiva.

“Pretende-se que seja a cidade a organizar-se para o dote”, frisou o presidente da Confraria.

A apresentação da iniciativa contou com a participação do presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, que considerou que os Casamentos da Rainha Santa Isabel são um momento em que se comemora a tradição, com devoção à padroeira da cidade.

“Coimbra quer combinar a tradição com a modernidade e é a cidade que melhor pode fazer este ‘match’ entre tradição, fundação e modernidade. A recuperação dos Casamentos correu muito bem na primeira edição e justificava-se a continuidade deste cerimonial, em que as pessoas se reveem”, concluiu.