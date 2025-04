Coimbra: CCDRC rejeita subsídio de insalubridade aos trabalhadores dos SMTUC

Os motoristas dos Serviços Municipais de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) não vão poder receber o subsídio de penosidade e insalubridade.

A revelação foi feita pelo presidente da Câmara Municipal de Coimbra, José Manuel Silva, após o executivo ter recebido o parecer da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC).

O autarca esclareceu que o parecer “atesta razão à câmara, comprovando que o STAL está a enganar os trabalhadores e a população”. Nesta ótica, José Manuel Silva frisou que as greves realizadas pelos trabalhadores dos SMTUC são desnecessárias, acusando o sindicato de não ser sério.

“Ao invocar este motivo para uma greve, que tanto prejudica os utentes mais pobres, representa falta de seriedade sindical”, afirmou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 8/04/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS