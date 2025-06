Coimbra: Câmara prometeu há meio ano… mas está tudo igual na Póvoa de S. Martinho

Há meio ano, a pedido do DIÁRIO AS BEIRAS, a Câmara de Coimbra anunciava a “implementação de um sistema semaforizado, totalmente atuado, que permita estabelecer circuitos reversíveis”. O objetivo era o de resolver um imbróglio no cruzamento das ruas do Lagar com a Adelino Batista, na Póvoa de São Martinho.

Na prática, a promessa da câmara passava por colocar semáforos na rua do Lagar – que, à chegada à rua Adelino Batista, estreita de tal forma que só dá para passar um carro. Também por isso, só por milagre não ali há acidentes graves… mas não faltam toques e escaramuças, tendo uma delas, pelo menos, chegado já a tribunal.

Meio ano depois, o DIÁRIO AS BEIRAS voltou ao local e constatou que não há semáforos. Isto apesar de, em dezembro de 2024, a câmara ter dito que havia já “despacho da vereadora Ana Bastos, no sentido de ser aberto um procedimento para a implementação do sistema semaforizado, incluindo o correspondente estudo de tráfego justificativo”.

