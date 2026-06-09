Carneiro diz que Eleições em Coimbra é assunto de “foro interno” do PS

O secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, considerou hoje que as eleições para a federação de Coimbra, com alegadas “violações grosseiras dos estatutos”, é um “assunto de foro interno” e de “jurisdição nacional”.

“Hoje estou dedicado mesmo à economia do mar. Isso são assuntos de foro interno e de jurisdição nacional”, afirmou, confrontado pelos jornalistas, José Luís Carneiro, no âmbito de uma visita ao porto de pescas de Vila Franca do Campo, na ilha de São Miguel, nos Açores.

Face à insistência dos jornalistas sobre se recebeu a carta de militantes do PS, incluindo o histórico António Campos, a pedir que suspenda as eleições para a federação de Coimbra – denunciando-se “violação dos estatutos”, pagamento “massivo de quotas”, “ativação de sindicatos de votos” e cadernos eleitorais nulos – o líder socialista remeteu-se ao silêncio.

Numa carta enviada a José Luís Carneiro, à qual a agência Lusa teve acesso, António Campos, Américo Batista (que é candidato a estas eleições para o PS/Coimbra) e Rui Moreira Claro denunciam “violações grosseiras dos estatutos e do regulamento internos” e consideram que isso torna “inviável a realização do ato eleitoral agendado para o próximo dia 20 de junho”.

“Razão pela qual se solicita ao camarada que imediatamente decrete a suspensão do mesmo, e seu adiamento, com a depuração dos Cadernos, nos termos estatutários, e a imediata participação ao Ministério Público – atenta a circunstância de se tratar de obrigação legal – dos elementos referentes ao pagamento massivo de quotas — por ser ilegal – para aferição das eventuais atividades de âmbito criminal, e dos seus agentes, tudo em nome da Democracia, Transparência e, finalmente, da Declaração de Princípios do PS”, defendem.