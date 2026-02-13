diario as beiras
Coimbra

Coimbra: Bombas do Calhabé encerram por decisão camarária

13 de fevereiro de 2026 às 12 h51
0 comentário(s)
DR

O posto de combustível da rua do Brasil, no Calhabé, vai encerrar amanhã, após a câmara municipal ter decidido não renovar o direito de superfície que sustentava a exploração. A medida, confirmada pelo vereador Luís Francisco Filipe, apanhou de surpresa as entidades exploradoras, que alegam ter em curso planos de investimento para a requalificação do espaço.
A exploração do posto era assegurada pela GALP, ao abrigo de um direito de superfície celebrado com o município. Segundo fonte próxima do processo, a empresa tinha submetido, a 13 de outubro de 2025, um pedido de prorrogação desse direito, com o objetivo de viabilizar a transformação da estação num “hub” energético sustentável, incluindo postos de carregamento rápido para veículos elétricos e uma nova loja de apoio.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de hoje (13/02/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Patrícia Cruz Almeida

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

13 de fevereiro

Mau tempo: Risco de evacuação em Coimbra mantém-se até ao final do dia - Proteção Civil
13 de fevereiro

ULS de Coimbra ativa Plano de Emergência Interno e Gabinete de Crise
13 de fevereiro

Mau tempo: Cerca de 3.000 m3/s em Coimbra será improvável e catastrófico - especialista
13 de fevereiro

Opinião: Consciência e espiritualidade

Coimbra

Coimbra
13 de fevereiro às 13h39

Mau tempo: Risco de evacuação em Coimbra mantém-se até ao final do dia – Proteção Civil

0 comentário(s)
Coimbra
13 de fevereiro às 13h22

ULS de Coimbra ativa Plano de Emergência Interno e Gabinete de Crise

0 comentário(s)
Coimbra
13 de fevereiro às 13h09

Mau tempo: Cerca de 3.000 m3/s em Coimbra será improvável e catastrófico – especialista

0 comentário(s)