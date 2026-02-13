O posto de combustível da rua do Brasil, no Calhabé, vai encerrar amanhã, após a câmara municipal ter decidido não renovar o direito de superfície que sustentava a exploração. A medida, confirmada pelo vereador Luís Francisco Filipe, apanhou de surpresa as entidades exploradoras, que alegam ter em curso planos de investimento para a requalificação do espaço.

A exploração do posto era assegurada pela GALP, ao abrigo de um direito de superfície celebrado com o município. Segundo fonte próxima do processo, a empresa tinha submetido, a 13 de outubro de 2025, um pedido de prorrogação desse direito, com o objetivo de viabilizar a transformação da estação num “hub” energético sustentável, incluindo postos de carregamento rápido para veículos elétricos e uma nova loja de apoio.

