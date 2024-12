Coimbra: Associação Existências ULS Coimbra e assinam protocolo de colaboração

A Associação Existência vão formalizar um protocolo de colaboração com a Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra, que pretende agilizar a forma de contacto entre as duas instituições.

O acordo foi anunciado ontem, durante o seminário “VIH 40 anos em Coimbra”, que decorreu no Seminário Maior de Coimbra e que assinalou a notificação do primeiro caso de VIH em Portugal.

Segundo Paulo Anjos, da Associação Existências, o acordo “é uma forma de agilizar o contacto entre as duas instituições”. O diretor da associação, lembra que a Existências trabalha “muito com pessoas com as quais as unidades de saúde – neste caso a ULS – têm dificuldades em aceder ou as pessoas em aceder a elas”. “O que fazemos, através de protocolo, é estipular um conjunto de normas e procedimentos, que criem acessibilidades das pessoas aos serviços existentes, nomeadamente, infeciologia”, explicou.

