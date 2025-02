Coimbra: Ana Cortez Vaz quer mais apoio do Estado no housing first

A vereadora da Ação Social da Câmara de Coimbra, Ana Cortez Vaz, quer um maior investimento estatal no housing first, resposta de primeira linha para pessoas que se encontram em situação de sem-abrigo.

A responsável falava à margem da sessão de abertura do Encontro Nacional de Redes de Acolhimento, que decorreu no Exploratório UC, lembrando que o concelho perdeu esta valência devido a comparticipação insuficiente por parte da tutela.

“Desde o Governo passado que se viu um aumento de procura do housing first e a verdade é que a comparticipação às IPSS [Instituições Particulares de Solidariedade Social] se manteve”, destacou.

Segundo a autarca “o housing first tem de ser, e é, uma primeira saída da rua. Portanto, tem de ser uma intervenção de primeira linha. Nós, em Coimbra, perdemos o housing first que tínhamos, que era com a Associação Integrar, porque a comparticipação não era suficiente”, explicou.

