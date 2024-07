Coimbra: “Altas patentes” apoiam homenagem a Linhares Furtado

A homenagem ao médico Linhares Furtado, realizada pela Orquestra Clássica do Centro, vai ter o apoio das mais altas “patentes” da política, da saúde e educação do país e da cidade de Coimbra.

O ano de comemorações que a orquestra organizará e que começa com o concerto de sábado para celebrar o 55.º aniversário do primeiro transplante de órgãos vitais em Portugal, vai contar com uma comissão de honra de enorme relevo.

A homenagem a Linhares Furtado contará com o apoio do presidente da Assembleia da República, José Aguiar Branco, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e as ministras da Cultura e da Saúde Dalila Rodrigues e Ana Paula Martins.

Também os mais altos cargos dos Açores, de onde o médico é natural, “apadrinham” a homenagem, bem como o presidente da câmara de Coimbra, o reitor da Universidade de Coimbra ou o presidente da ULS de Coimbra.

Também no mundo da saúde há vários signatários desta comissão, tais como o bastonário da Ordem dos Médicos, o presidente da Associação Portuguesa de Urologia ou o presidente da Sociedade Portuguesa de Transplantação.

