Coimbra

Coimbra: AIMA retira estatuto de proteção a 37 alunos da UC que fugiram da Ucrânia

29 de outubro às 10 h15
DR

A Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) deu indicação à Universidade de Coimbra (UC) de que retirou o estatuto de proteção temporária a 37 estudantes estrangeiros que tinham sido acolhidos após fugirem da guerra na Ucrânia.

“Dos estudantes inscritos no presente ano letivo, 37 receberam a indicação de que não mantêm o estatuto de proteção temporária”, afirmou fonte da assessoria da reitoria da UC, em resposta escrita enviada à Lusa, sem revelar a nacionalidade dos alunos afetados pela decisão da AIMA.

No domingo, o jornal Público noticiou que o Estado tinha intenção de cancelar o estatuto a um grupo de estudantes deslocados, dando conta do caso de três alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, naturais da Nigéria, e que estudavam na Ucrânia quando a guerra eclodiu naquele país da Europa de Leste.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (29/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

