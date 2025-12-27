A Academia Martiniana leva hoje a palco um concerto de Natal, a partir das 21H00, na Igreja Matriz de São Martinho do Bispo, em Coimbra, com uma proposta que percorre caminhos da tradição barroca e clássica. Será uma interpretação do Ensemble da Academia Martiniana evocando os compositores Georg Friedrich Handel, Wolfgang Amadeus Mozart e Arcangelo Corelli. Integrado no ciclo dedicado à Liberdade, o concerto tem entrada gratuita e é dirigido ao público em geral.

Amanhã, a música barroca volta a fazer-se ouvir, mas nesse caso, na igreja do Instituto Missionário do Sagrado Coração (Dehonianos), em Celas. Trata-se de um concerto de Natal, com interpretação do Art’Amoris Ensemble e de um ensemble barroco de instrumentistas profissionais com a utilização de instrumentos de época.

Intitulado “Nasce a Luz – Natal Barroco com o Art’Amoris Ensemble”, o evento terá lugar a partir das 18H00. O programa reúne duas obras emblemáticas do repertório sacro barroco: uma de Johann Sebastian Bach, escrita para o primeiro domingo do Advento, e outra de Jan Dismas Zelenka, que se traduz num salmo de intensidade expressiva e riqueza contrapontística.