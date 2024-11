Coimbra: A última morada também é paga a preço de ouro

É espaçoso (tem uma área total de 6,53 metros quadrados), mas necessita de limpeza da pedra calcária, de um tratamento e pintura das serralharias, e de assentamento de vidros nos vãos. A base de licitação deste jazigo capela é de 53.200 euros, o mais caro que a Câmara de Coimbra vai leiloar no próximo dia 26 de novembro.

O mais barato é um jazigo com capela e com entrada pelo alçado posterior. A base de licitação é de 24.332 euros, mas a necessitar de uma limpeza e de pequenas obras.

A hasta pública, em que serão colocados à venda sete jazigos no Cemitério da Conchada, terá início às 10H00, do dia 26 de novembro, no Salão Nobre dos Paços do Município.

Intervenção no Jazigo Municipal da Conchada

Entretanto, ontem, a autarquia informou que a intervenção de recuperação do Jazigo da Conchada vai obrigar à trasladação temporária das urnas, durante o período de obra. A trasladação será feita para um dos dois pavilhões contíguos ao próprio jazigo e ao cemitério.

Durante a execução da empreitada a visita aos locais temporários de inumação vai ficar impedida, e o acesso ao portão lateral do cemitério estará encerrado.

A empreitada de recuperação do Jazigo Municipal do Cemitério da Conchada foi consignada, a 4 de novembro, à empresa Irmãos Lopes & Cardoso, por mais de um milhão de euros e um prazo de execução de 360 dias.

De acordo com a autarquia, “o jazigo encontrava-se num estado de degradação há mais de 20 anos, tendo deixado de reunir as condições de segurança e de dignidade para as funções que deverá assegurar”.

A câmara municipal garante ainda que os procedimentos de transladação das urnas são desenvolvidos num contexto de grande rigor técnico e respeito e serão acompanhados pelos Serviços Municipais Cemiteriais, com o apoio de uma empresa especializada neste tipo de trasladações temporárias.

Pode ler a notí9cia completa na edição impressa e digital do dia 19/11/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS