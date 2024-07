Coimbra: A melhor gastronomia e artesanato no Parque Verde de São Facundo

A partir de hoje, no Parque Verde de São Facundo, todos podem provar a melhor gastronomia, servida pelas coletividades da zona de Antuzede e Vil de Matos, e apreciar o artesanato de meia centena de expositores, no certame que decorre até domingo.

Trata-se da XVI Mostra de Artesanato da União de Freguesias de Antuzede e Vil de Matos, que abre hoje as portas, às 19H00, e garante animação até domingo, com um animado cartaz musical.

Espaço agradável espera milhares de pessoas

Diamantino Jorge, presidente da União de Freguesias de Antuzede e Vil de Matos, destaca o espaço agradável que serve de cenário ao certame e que vai receber os milhares de visitantes que anualmente marcam presença.

Para além do espaço amplo, acentua, “o local tem muita sombra e um relvado em excelentes condições”. Juntando um cartaz musical forte, todos os dias, a gastronomia e o artesanato, “as expetativas estão em alta”, adivinhando-se que esta mostra será mais um sucesso, admite o autarca.

No Parque Verde de São Facundo vão estar 48 expositores de artesanato. A maioria vem de vários pontos da Região de Coimbra, mas também há expositores, cujas presenças já se tornaram habituais, que vêm de Leiria e do Porto. Neste espaço, os apreciadores podem ver e comprar artigos em madeira, metal, cerâmica, bordados, entre muitos outros.

