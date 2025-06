Coimbra: 55 milhões do Centro 2030 aprovados para instituições

Instituições públicas e privadas do concelho de Coimbra já viram ser aprovados mais de 55 milhões de euros de financiamento pelo Centro 2030, programa regional do Portugal2030 (PT2030) com dinheiros vindos da Europa.

A 31 de março de 2025 – data da última atualização de aprovações pelo Centro2030 – havia “luz verde” para 41 projetos candidatados por várias instituições, num total de investimento de 55.458.562 milhões garantidos.

Comparando com todos os concelhos da região Centro do país, Coimbra é o concelho com mais investimento aprovado pelo Centro2030. A completar o pódio estão os concelhos de Leiria, também com 41 projetos aprovados, mas com 21 milhões de euros garantidos e o concelho de Vila Nova da Barquinha, com praticamente 17 milhões de euros financiados.

UC e IPO com grandes projetos

Entre os 41 projetos financiados no concelho de Coimbra, a Universidade de Coimbra (UC) e o Instituto Português de Oncologia (IPO) de Coimbra são as duas entidades (ambas públicas) com maior volume de investimento aprovado por parte do PT2030.

