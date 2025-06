Coimbra: 54 personalidades e instituições homenageadas no Dia da Cidade

A Câmara Municipal de Coimbra (CMC) vai homenagear, no próximo Dia da Cidade, 4 de julho, 54 personalidades e instituições que se distinguiram pelo seu contributo para o desenvolvimento, identidade e bem-estar da comunidade.

As distinções vão ser entregues na sessão solene que vai ter lugar, no Convento São Francisco, às 15H00. O assunto vai hoje ser deliberado na reunião do executivo municipal.

A Medalha da Cidade, grau Ouro, vai ser atribuída 31 a autarcas do concelho que cumpriram, pelo menos, três mandatos à frente dos órgãos autárquicos do município, independentemente de o terem feito antes ou após a entrada em vigor da limitação legal de mandatos.

“Com esta distinção vai homenagear-se a dedicação de cada um à causa pública e compromisso profundo com os valores democráticos e do bem-estar coletivo”, explica nota de imprensa da autarquia.

