CNAFF esteve sem atividade durante seis meses

Presidente do clube afirma que estado da barra afetou centenas de pessoas ligadas à náutica desportiva e recreativa.

O assoreamento da barra durante vários meses consecutivos, de finais de 2025 a março deste ano, não afetou apenas as atividades económicas no cais comercial e no setor das pescas. A redução do calado também limitou a náutica desportiva e de lazer praticadas no mar.

Segundo adiantou ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente do Clube Náutico da Figueira da Foz (CNAFF), o estado da barra impediu a realização de atividades e provas de vela durante cerca de seis meses.

“Nós temos um programa de atividades desportivas ao longo de todo o ano; um calendário, se assim se pode dizer. E esse calendário não tem sido cumprido. Infelizmente, desde o mês de outubro de 2025, há praticamente seis meses, que não conseguimos fazer qualquer atividade desportiva ligada à vela fora do Porto da Figueira”, afiançou Miguel Amaral.

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