Círio cumpre tradição mas passa ponte de Santa Clara a pé

Cumpre-se hoje o tradicional cortejo do círio de Nossa Senhora da Nazaré, a partir da igreja de Santa Cruz, com um percurso que liga a Baixa de Coimbra à Ribeira de Frades, atravessando diversas zonas do concelho. O trajeto, que é quase todo ele feito de jipe, será efetuado a pé no tabuleiro da Ponte de Santa Clara (que está encerrada ao trânsito automóvel até ao final do mês de agosto).

Numa tradição secular, que acontece sempre no dia 15 de agosto, o cortejo consiste em ir à igreja de Santa Cruz, levantar o círio, uma bandeira com a imagem de Nossa Senhora da Nazaré, com as fitas das comissões de festas.

Durante a tarde, tem lugar uma missa solene seguida de procissão. Ao final do dia, a imagem regressa novamente à Igreja de Santa Cruz.

A recriação da viagem do círio é, aliás, um dos momentos com maior tradição das festas em honra da padroeira e acaba por envolver a população da União de Freguesias de S. Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, mas também de todas as localidades por onde passa.

Por isso hoje, ao longo da viagem, será possível ver colchas colocadas nas janelas, os cavalos e cavaleiros, pessoas de bicicleta, moto, trator ou a cavalo e, claro, o bom povo que honra Nossa Senhora da Nazaré, a santa padroeira dos paroquianos ribeirenses.

Ler notícia completa na edição de hoje do DIÁRIO AS BEIRAS