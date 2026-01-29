A circulação dos autocarros dos transportes urbanos de Coimbra poderá sofrer perturbações nos próximos dias, devido a constrangimentos no funcionamento da oficina de manutenção e no edifício administrativo, avisou hoje a autarquia.

Em comunicado, a Câmara e os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) informaram que a forte ação do vento aquando da passagem da depressão Kristin “provocou danos significativos na cobertura das oficinas, originando infiltrações no edifício”.

“Parte da estrutura do edifício administrativo encontra-se condicionada por motivos de segurança, existindo igualmente constrangimentos nos sistemas informáticos, situação que poderá ter impacto no regular funcionamento da operação de transportes em todo o município”, acrescentou.

Segundo a autarquia, “a oficina de operações não se encontra, neste momento, a funcionar em pleno, podendo a sua capacidade vir a ser ainda mais condicionada”.

Neste âmbito, poderá ser afetada “a disponibilidade de viaturas e a regularidade do serviço, com eventuais atrasos ou supressões pontuais de carreiras”, explicou.

Os SMTUC garantem estar “a acompanhar permanentemente a situação e a adotar as medidas necessárias para minimizar os impactos no serviço” e recomendam aos munícipes “que acompanhem as atualizações através dos canais oficiais e planeiem as suas deslocações com alguma antecedência”.

A passagem da depressão Kristin pelo território português, na quarta-feira, deixou um rasto de destruição, causando pelo menos seis mortos, vários feridos e desalojados.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações foram as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território do continente, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo anunciou que vai decretar situação de calamidade nas zonas mais afetadas pela tempestade.