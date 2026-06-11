Cimeira de extrema-direita na Figueira da Foz foi monitorizada pela PJ e SIS

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Evento, que decorreu na Quinta da Salmanha, colocou em prontidão parte das principais forças de segurança

A Cimeira da Remigração, que juntou na Quinta da Salmanha, na Figueira da Foz, políticos e ativistas de extrema-direita condenados, acusados e investigados por crimes de ódio em vários paí­ses foi monitorizado pela Polícia Judiciária (PJ) e pelos Serviços de Informações de Segurança (SIS).

A informação foi avançada pelo jornal Expresso e entretanto confirmada pela PJ nacional ao DIÁRIO AS BEIRAS.

Segundo a notícia do jornal Expresso, na cimeira, que decorreu no fim do mês passado, esteve presente, entre outros, Greg Bovino, o antigo comandante-geral de operações da polícia de fronteira nos Estados Unidos, que é conhecido por ser apologista do uso excessivo da força contra imigrantes e cidadãos americano.

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