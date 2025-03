CIM Região de Coimbra: Projeto de recuperação quer devolver ao rio 500 lampreias por ano

Com o objetivo de recuperar a população de lampreias no Rio Mondego, a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC) apresentou ontem, na Casa das Artes Martins da Costa, em Penacova, um projeto que pretende acelerar a recuperação de lampreias através da translocação anual de 500 a 1000 lampreias adultas para locais selecionados a montante.

O projeto pretende identificar os pontos críticos larvares, proteger os habitats e avaliar as medidas de conservação dos conhecidos “santuários”. Quer envolver, sensibilizar e consciencializar as partes interessadas, como, por exemplo, os pescadores e os comerciantes e produzir conhecimento para que possa ser aplicado noutros rios.

No fundo, a ideia é comprar a lampreia aos pescadores, sinalizar os “santuários” a montante (Palheiros e Loreto) da Açude Ponte, em Coimbra, transporta-la e coloca-la nos locais onde se possa reproduzir.

