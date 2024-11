CIM Região de Coimbra: Inundações são risco real em seis concelhos

A cidade de Valência foi, nas últimas semanas, afetada por fortes cheias e inundações que provocaram mais de 220 mortes e 50 desaparecidos.

É certo que houve zonas de Valência em que choveu mais em quatro horas do que é normalmente registado durante todo um ano, porém, a falta de previsão foi também um fator chave.

Face a esta tragédia, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), José Pimenta Machado, alerta, na rede social Linkedin, para necessidade de se adotarem medidas para que se mitiguem os efeitos de uma possível inundação nas 63 Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundações.

O distrito de Coimbra tem seis concelhos que são sensíveis a inundações. Coimbra, Figueira da Foz, Penacova, Vila Nova de Poiares, Soure e Montemor-o-Velho fazem, segundo o documento “Cartas de zonas inundáveis e cartas de riscos de inundações na região hidrográfica do Vouga, Mondego, e Lis”, parte da Área de Risco Potencial Significativo de Inundação (ARPSI) de Coimbra – Estuário do Mondego. Nos próximos 20 anos, a APA perspetiva que haja 156 km/2 de área, distribuída pelos seis concelhos, que será atingida por inundações.

Afetadas quase cinco mil pessoas

No mesmo documento é clarificado que, caso essa área seja toda inundada, serão afetadas 4.884 pessoas. O concelho de Coimbra é o que terá mais população potencialmente afetada por uma inundação, podendo acontecer a praticamente três mil pessoas.

Dois monumentos de património mundial

Além da população potencialmente afetada, há também edifícios intitulados como “sensíveis”, que poderão ser afetados. Nesta lógica, a ARPSI de Coimbra – Estuário do Mondego pode ver afetada, em caso de inundação, três edifícios de administração do Estado, oito edifícios de educação, um de saúde e quatro edifícios de segurança e justiça.

Há ainda o risco de quatro bombas de gasolina serem atingidas. Neste documento fornecido pela APA, há também um monumento de património mundial e dois monumentos de património nacional afetados.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 13/11/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS