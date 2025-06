CIM Região de Coimbra: Gastronomia à conquista da Argentina e de potenciais investidores

A Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra é convidada de honra da embaixada portuguesa em Buenos Aires a propósito das celebrações do Dia de Portugal, Camões e Comunidades Portuguesas.

A convite da Embaixada de Portugal na Argentina, a CIM Região de Coimbra irá promover os autênticos sabores e o vasto potencial enoturístico da região, com um olhar estratégico para a atração de potenciais investidores.

Dois chefs de renome da Região de Coimbra serão os embaixadores desta ação gastronómica, encarregados de apresentar o melhor da cozinha regional ao público presente. Esta iniciativa, parte integrante do Coimbra Região Gastronómica – um projeto em parceria com o Instituto Politécnico de Coimbra (IPC) e financiado pelo Turismo de Portugal.

Segundo Emílio Torrão, presidente da CIM Região de Coimbra, “é uma honra e uma excelente oportunidade para a Região de Coimbra estar presente nestas celebrações tão significativas na Embaixada de Portugal em Buenos Aires”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 10/06/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS