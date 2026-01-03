As Comunidades Intermunicipais (CIM) da Região de Coimbra e da Região de Leiria tornaram hoje pública uma posição conjunta de rejeição à anunciada decisão política que visa substituir o presidente do Conselho de Administração da ULS de Coimbra, Alexandre Lourenço.

Em comunicado, os autarcas dos municípios integrantes das das duas CIM tornam público que, “perante as notícias que dão conta de uma alegada decisão da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) do eventual afastamento presidente do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde (ULS) de

Coimbra, veriam como muito positiva a continuidade do professor Alexandre Lourenço na liderança desta importante instituição”.

