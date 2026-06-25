Miranda do Corvo exige reposição urgente das telecomunicações

A Assembleia Municipal de Miranda do Corvo, no distrito de Coimbra, aprovou, por unanimidade, uma moção em que exige ao Governo medidas urgentes para garantir a reposição dos serviços de telecomunicações afetados na sequência da tempestade Kristin.

A moção, apresentada pela bancada do PS, na reunião daquele órgão autárquico de quarta-feira, exige “ao Governo a adoção de medidas urgentes que garantam a reposição integral dos serviços de telecomunicações ainda afetados e a normalização das condições de acesso das populações”.

De acordo com o documento, decorridos cerca de cinco meses da tempestade Kristin, a 28 de janeiro, “subsistem situações de interrupção e degradação grave dos serviços de telecomunicações em algumas localidades” do concelho de Miranda do Corvo.

Adira aqui ao canal do WhatsApp DIÁRIO AS BEIRAS

“Os residentes permanecem privados de acesso regular a serviços de internet, televisão e comunicações eletrónicas, apesar das sucessivas garantias de reposição apresentadas pelos operadores responsáveis”, refere a moção apresentada pelo deputado socialista Tierri Lopes.

Os eleitos da Assembleia Municipal de Miranda do Corvo também querem que a autarquia solicite à ANACOM (Autoridade Nacional de Comunicações) “o acompanhamento específico relativo às situações verificadas no concelho de Miranda do Corvo, apurando responsabilidades, avaliando o cumprimento das obrigações dos operadores e promovendo as medidas corretivas adequadas”.

A moção insta também os operadores de telecomunicações “a assegurar uma comunicação transparente com os clientes afetados, prestando informação regular sobre o estado das intervenções, prazos de execução e medidas compensatórias aplicáveis”.

Assembleia Municipal vai “dar conhecimento” desta sua “profunda preocupação pela persistência das falhas nos serviços de telecomunicações ao ministro das Infraestruturas e Habitação, à ANACOM, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e à Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra.

Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal entre o final de janeiro e o início de março na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados. Mais de metades das mortes foram registadas em trabalhos de recuperação.

Os temporais, que atingiram o território continental durante cerca de três semanas, sobretudo nas regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo, provocaram a destruição total ou parcial de milhares de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias, com prejuízos superiores a cinco mil milhões de euros.