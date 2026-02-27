diario as beiras
Penela

Ciclo de concertos marca os 168 anos da Filarmónica Penelense

27 de fevereiro de 2026 às 10 h41
0 comentário(s)
Sociedade Filarmónica Penelenese

Um ciclo de concertos, a começar a 8 de março ou um encontro de coros, em junho ou julho, são duas iniciativas que celebram os 168 anos de atividade da banda da Sociedade Filarmónica Penelense.
Fundada a 18 de janeiro de 1858, num período em que D. Pedro V, “O Esperançoso”, era o rei de Portugal, a Filarmónica Penelense expandiu a sua atividade ao longo do tempo, contando, atualmente, com cinco grupos e uma academia de formação de músicos.
“Temos a Banda Filarmónica, o coro misto–Choral Polyphónico João Rodrigues de Deus, que nasceu em 2008 e uma Orquestra Ligeira, que começou em 1996 como orquestra juvenil. Em 2019 nasceu um coro de homens – Os Caspirros –, de inspiração no Cante Alentejano, e, mais recentemente, a N-SEMBLE mista, mais virada para os instrumentos de sopro. Temos ainda uma Academia de Música”, contou o presidente da coletividade, Bernardo Vieira Ferreira.

| Leia a notícia completa nas edições impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Emanuel Pereira

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

27 de fevereiro

Ministra do Ambiente diz que canal de rega do Mondego deverá estar pronto a 1 de maio
27 de fevereiro

20 anos do “Dia Litocar” celebrados amanhã com edição especial feita a pensar nos clientes
27 de fevereiro

Unidade da Sonae Arauco em Oliveira do Hospital aumenta a incorporação de madeira reciclada
27 de fevereiro

Latada teve prejuízo de quase 50 mil euros

Penela

Penela
27 de fevereiro às 10h41

Ciclo de concertos marca os 168 anos da Filarmónica Penelense

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenela
25 de fevereiro às 17h36

Quinzena Gastronómica da Chanfana em 10 restaurantes do concelho de Penela

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraPenelaRegião Centro
25 de fevereiro às 16h52

APIN contesta aumento da taxa de gestão de resíduos e alerta para impactos injustos

0 comentário(s)