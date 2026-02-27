Um ciclo de concertos, a começar a 8 de março ou um encontro de coros, em junho ou julho, são duas iniciativas que celebram os 168 anos de atividade da banda da Sociedade Filarmónica Penelense.

Fundada a 18 de janeiro de 1858, num período em que D. Pedro V, “O Esperançoso”, era o rei de Portugal, a Filarmónica Penelense expandiu a sua atividade ao longo do tempo, contando, atualmente, com cinco grupos e uma academia de formação de músicos.

“Temos a Banda Filarmónica, o coro misto–Choral Polyphónico João Rodrigues de Deus, que nasceu em 2008 e uma Orquestra Ligeira, que começou em 1996 como orquestra juvenil. Em 2019 nasceu um coro de homens – Os Caspirros –, de inspiração no Cante Alentejano, e, mais recentemente, a N-SEMBLE mista, mais virada para os instrumentos de sopro. Temos ainda uma Academia de Música”, contou o presidente da coletividade, Bernardo Vieira Ferreira.

