diario as beiras
Coimbra

Ciclo “Cuidar de um País” mostra em Coimbra as várias dimensões da arquitetura

12 de dezembro de 2025 às 12 h13
A segunda exposição do ciclo “Cuidar de um País” mostra, no Convento São Francisco, Coimbra, várias dimensões da arquitetura, sustentadas em quatro leituras distintas do território português e baseadas nos elementos clássicos Ar, Terra, Água e Fogo.

Em foco estarão duas investigações – uma que incide sobre o elemento Terra, os solos alimentares da região de Lisboa, outra devotada ao Ar em transformação pela descarbonização da antiga refinaria em Matosinhos – e dois projetos de intervenção, um relativo ao impacto do incêndio de 2017 em Pedrógão Grande (o elemento Fogo) e outro, versando a Água, relacionado com a evolução da linha de costa da Figueira da Foz, todos da autoria de arquitetos.

Autoria de:

Agência Lusa

