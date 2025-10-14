diario as beiras
Oliveira do Hospital

Cerimónia evocativa dos oito anos do incêndio de 15 de outubro em Oliveira do Hospital

14 de outubro às 13 h24
A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital realiza na quarta-feira uma cerimónia evocativa dos oito anos do incêndio de 15 de outubro de 2017, junto do memorial das 13 vítimas mortais, situado nas traseiras da torre dos Bombeiros Voluntários de Oliveira do Hospital, no espaço da Central de Camionagem.

A cerimónia evocativa está agendada para as 18:00, estando previsto que os sinos das igrejas toquem 13 badaladas em homenagem às vítimas mortais, bem como uma missa na Igreja Matriz de Oliveira do Hospital e o acendimento de 13 velas.

Neste dia, o presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, José Francisco Rolo, acompanhado do presidente da Assembleia Municipal, José Carlos Alexandrino, participam na romagem aos cemitérios das localidades do concelho onde se encontram sepultadas as vítimas mortais do grande incêndio do dia 15 de outubro de 2017.

São depositadas coroas de flores nos cemitérios de Avô, Ervedal da Beira, Nogueira do Cravo, São Gião, São Paio de Gramaços, Cemitério Velho de Oliveira do Hospital, Travanca de Lagos e Vila Pouca da Beira.

