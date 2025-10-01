Cerca de 67% dos idosos vítimas de violência não estão integrados em serviços da rede de apoio social, como apoio domiciliário, centros de dia ou comunitários, entre outros, segundo dados hoje divulgados pela Linha nacional SOS Pessoa Idosa.

Na véspera do Dia Nacional da Pessoa Idosa, a entidade fundadora desta linha nacional, a Fundação Bissaya Barreto, de Coimbra, divulga números recolhidos durante mais de uma década e que apontam como prioridade a proteção da saúde mental e as redes de apoio no combate à violência contra esta faixa etária.

