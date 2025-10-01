diario as beiras
CoimbraNacional

Cerca de 67% dos idosos vitimas de violência estão fora de serviços da rede de apoio social

30 de setembro às 17 h58
0 comentário(s)
DR

Cerca de 67% dos idosos vítimas de violência não estão integrados em serviços da rede de apoio social, como apoio domiciliário, centros de dia ou comunitários, entre outros, segundo dados hoje divulgados pela Linha nacional SOS Pessoa Idosa.

Na véspera do Dia Nacional da Pessoa Idosa, a entidade fundadora desta linha nacional, a Fundação Bissaya Barreto, de Coimbra, divulga números recolhidos durante mais de uma década e que apontam como prioridade a proteção da saúde mental e as redes de apoio no combate à violência contra esta faixa etária.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (01/10/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

30 de setembro

Cerca de 67% dos idosos vitimas de violência estão fora de serviços da rede de apoio social
30 de setembro

Autárquicas: Candidato da Nova Direita defende rede cultural para Coimbra
30 de setembro

Festival de surf, arte e música na Figueira da Foz dá destaque à gastronomia este ano
30 de setembro

CDU defende mais funcionários nas instalações desportivas em Coimbra

Coimbra

CoimbraNacional
30 de setembro às 17h58

Cerca de 67% dos idosos vitimas de violência estão fora de serviços da rede de apoio social

0 comentário(s)
Coimbra
30 de setembro às 17h39

Autárquicas: Candidato da Nova Direita defende rede cultural para Coimbra

0 comentário(s)
2025 autárquicasCoimbra
30 de setembro às 16h25

CDU defende mais funcionários nas instalações desportivas em Coimbra

0 comentário(s)

Nacional

CoimbraNacional
30 de setembro às 17h58

Cerca de 67% dos idosos vitimas de violência estão fora de serviços da rede de apoio social

0 comentário(s)
Nacional
30 de setembro às 14h13

Autárquicas: Mais de 9,3 milhões de eleitores inscritos para votar nas eleições – MAI

0 comentário(s)
NacionalSaúde
30 de setembro às 09h53

Mais de 287 mil pessoas vacinadas contra a gripe e covid-19 na primeira semana

0 comentário(s)