Cerca de 1.500 pombos-correio nos Campeonatos Internacionais de Columbofilia em Mira

Cerca de 1.500 pombos-correios vão participar nos Campeonatos Internacionais de Columbofilia, no próximo dia 21, em Mira, disse hoje à agência Lusa o diretor desportivo da Federação Portuguesa de Columbofilia (FPC), Almerindo Mota.

Os Campeonatos Internacionais de Columbofilia Mira 2024 decorrem no Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova, em Portomar, concelho de Mira.

Segundo uma nota de imprensa da Câmara de Mira, “no total, estarão em disputa oito prestigiadas competições”, o FCI (Federação Columbófila Internacional) Campeonato do Mundo e do Mundo Jovens, o FCI Campeonato da Europa e da Europa Jovens, o Torneio Ibero Latino Americano, o FCI Grand Prix, a Liga Nacional dos Campeões e o Campeonato Nacional de Jovens.

“Com um total de 140 mil euros em prémios, o FCI Grand Prix destaca-se com um prémio de 57.500 euros para o vencedor da final”, adiantou o município.

Ainda de acordo com a nota de imprensa, “os pombos-correio que vão participar nas competições foram cuidadosamente treinados no Columbódromo Internacional Gaspar Vila Nova ao longo dos últimos meses”.

“Serão soltos na localidade de Azinhal, no Algarve, ao nascer do dia 21 de setembro, e percorrerão uma distância de cerca de 400 quilómetros até Mira”, explicou, acrescentado que se estima a sua chegada por volta da hora do almoço.

Segundo Almerindo Mota, “são feitas à volta de 12 provas preparatórias, embora a prova final e a prova rainha”, da qual sai o “pombo que é campeão do mundo, que é campeão da Europa, que ganha o Grand Prix”, é no dia 21.

“Há uma fase de preparação ao longo de dois ou três meses para aquele dia”, declarou, esclarecendo que “os pombos-correio são de 35 países e são esperadas delegações de todo o mundo” nos campeonatos internacionais

Citado na nota, o presidente da FPC, José Luiz Jacinto, disse que os campeonatos são “uma celebração do desporto columbófilo e uma oportunidade única para mostrar o talento” dos pombos-correio, salientando a presença de columbófilos e pombos-correio de todo o mundo.

Já o presidente da Câmara de Mira, Artur Fresco, considerou que o evento realça a importância do concelho “no panorama internacional da columbofilia”.

“Para acolher os milhares de columbófilos e entusiastas da modalidade esperados está a ser preparada uma grande festa”, referiu a Câmara, referindo que vai haver um espaço dedicado às crianças, tasquinhas e animação musical.

O programa começa às 11:00 e duas horas depois devem chegar os pombos-correio, culminando com um jantar de encerramento e cerimónia de entrega de prémios.