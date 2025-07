Centro de Saúde de Pampilhosa da Serra vai receber aparelho de raio-X

Instalação e compra do novo aparelho de diagnóstico já foi aprovada pela Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra

O Centro de Saúde de Pampilhosa da Serra vai receber, brevemente, um novo equipamento de diagnóstico: um aparelho de raio-X, “cuja instalação já foi aprovada e se encontra em fase de aquisição pela Unidade Local de Saúde (ULS) de Coimbra”, anunciou o município serrano.

A novidade foi partilhada, na terça-feira, pelo presidente da Câmara Municipal, Jorge Custódio, em reunião do executivo. O autarca sublinhou que se trata não só de “um reforço na capacidade de diagnóstico, como também de uma resposta a uma ambição antiga da autarquia e da população”.

Jorge Custódio destacou que a “conquista” resulta de um trabalho de proximidade com a ULS de Coimbra e realçou a importância desta melhoria, dado que “além das excelentes condições que o Centro de Saúde já tem, assim como as suas extensões em Dornelas do Zêzere e Unhais-o-Velho, agora vai ser possível que muitas pessoas evitem a deslocação aos Hospitais da Universidade Coimbra”, recordou.

