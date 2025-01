Centro de Portugal com mais de oito milhões de dormidas em 2024

Centro de Portugal registou, durante o ano de 2024, mais de oito milhões de dormidas em alojamentos turísticos, o que se traduz num crescimento de 5,5% face a 2023, revelou hoje a Turismo Centro de Portugal.

“Pela primeira vez, o Centro de Portugal ultrapassou a marca dos 8 milhões de dormidas nos alojamentos turísticos, registando um total de 8.377.732 entre janeiro e dezembro de 2024. Este valor representa um aumento expressivo de 5,5% face às 7.942.254 dormidas de 2023, que já tinha sido um ano histórico para a região”, destacou.

Em comunicado de imprensa, a Turismo Centro de Portugal sublinhou que os resultados preliminares da atividade turística em 2024, divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), confirmam que o Centro de Portugal vive um momento de grande crescimento.

“A região bateu recordes em todos os indicadores, consolidando-se como um dos destinos turísticos mais dinâmicos do país”, indicou, acrescentando ainda que o crescimento do número de dormidas no Centro de Portugal supera a média nacional, que se fixou nos 4%.

O número de hóspedes acompanhou a tendência positiva, “aumentando 6,3% e totalizando 4.739.956 na região ao longo do ano de 2024”.

“Mais uma vez, o crescimento do Centro de Portugal superou a média nacional, que foi de 4,9%”, apontou.

Os dados hoje revelados pelo INE não incluem ainda os proveitos totais nos estabelecimentos de alojamento turístico, faltando apurar os números de dezembro.

“No entanto, até novembro, os proveitos em 2024 já ultrapassavam o total do ano de 2023: 482,5 milhões de euros, de janeiro a novembro de 2024; face a 464,6 milhões em todo o ano de 2023”, referiu.

Depois de conhecidos os valores de dezembro, a Turismo Centro de Portugal prevê que os proveitos totais superem, pela primeira vez, os 500 milhões de euros.

Para a vice-presidente da Turismo Centro de Portugal, Anabela Freitas, estes resultados refletem o fortalecimento da região como destino de referência.

“Pela primeira vez, a região ultrapassou o marco dos 8 milhões de dormidas, aproximando-se das 8,5 milhões, e irá passar a barreira dos 500 milhões de euros de receitas. Este crescimento expressivo mostra que a nossa região consegue, ano após ano, continuar a atrair visitantes, a um ritmo superior à média nacional, e a fidelizar quem nos escolhe”, alegou.

Anabela Freitas frisou ainda o papel essencial dos agentes do setor, que têm sabido apostar na inovação permanente e na qualidade da oferta turística.

“É um esforço permanente que é complementado pelas autarquias e comunidades intermunicipais, pelas associações que estão no terreno – e, claro, por toda a equipa da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, que contribui de forma decisiva para reforçar a notoriedade e a competitividade da região”, concluiu.