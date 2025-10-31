Numa fase em que o sistema Metro Mondego está apenas a circular num troço de cinco quilómetros na cidade de Coimbra – enquanto o troço suburbano aguarda certificação para começar a operar – o DIÁRIO AS BEIRAS visitou o Posto de Comando Central (PCC), no Parque de Material e Oficinas da Metro Mondego, montado em Ceira. É um ponto estratégico de toda a operação, estando próximo de Coimbra e com acesso direto ao troço suburbano, que ligará a cidade dos estudantes a Miranda do Corvo e à Lousã.

O espaço ainda está em fase de acabamentos, com uma ampla zona de estacionamento dos veículos metrobus, enquanto, dentro do edifício central, está o “coração que faz bombear” todo o sistema de mobilidade.

À chegada, fomos recebidos por Pedro Sendas, diretor técnico da Metro Mondego, que nos levou à “torre de controlo” do Sistema de Mobilidade do Mondego. O PCC é composto por quatro postos de trabalho e vários painéis onde é possível ver todas as estações, com ajuda das câmaras instaladas, e as duas linhas – a da zona urbana e a da zona suburbana.

Nos ecrãs vê-se também os autocarros em tempo real e as interceções rodoviárias e pedonais que o sistema integra. Os túneis, as passagens de nível e as pontes estão também sinalizadas.

Nesta fase, os trabalhadores no posto de comando entram ao serviço às 06H30, terminando às 22H30. A ideia é que, quando a operação comercial se iniciar, passem a fazer um serviço de 24 horas.

