Centro de Alojamento Temporário ‘Coimbra Cuida’ concluído até 31 de março de 2026

A Câmara de Coimbra informou hoje que a transformação de uma antiga escola em Centro de Alojamento Temporário, num investimento que ronda o meio milhão de euros, deverá estar concluída até 31 de março de 2026.

“A abertura do concurso público, com preço base de 486.324,31 euros (sem IVA) e com o prazo de execução de 240 dias, já foi aprovada e tem financiamento integral do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR)”, referiu o presidente da Câmara de Coimbra, José Manuel Silva, na reunião do executivo que decorreu ao longo da tarde.

Na antiga Escola do Paço, localizada na União de Freguesias de Souselas e Botão, vai nascer o Centro de Alojamento Temporário ‘Coimbra Cuida’, a criar no âmbito da Bolsa Nacional de Alojamento Urgente e Temporário (BNAUT).

Este equipamento visa “dar resposta a situações de emergência habitacional, como catástrofes, violência doméstica ou crise social, assim como apoiar pessoas em situação de sem-abrigo ou vulnerabilidade extrema”.

O projeto, sob a designação ‘Coimbra Cuida’, foi desenvolvido para criar uma infraestrutura funcional e acolhedora, com zonas comuns, espaços de lazer e dormitórios de diferentes tipologias.

Será composto por seis quartos (três individuais, dois triplos e um duplo), uma sala comum com copa, quatro instalações sanitárias acessíveis, dois arrumos, gabinete de vigilância e áreas de estar.

“A proposta arquitetónica respeita a estrutura da antiga escola, com o objetivo de preservar a identidade do edifício e otimizar os custos da intervenção”, garantiu a Câmara.

Para a vereadora socialista Rosa Isabel Cruz, trata-se de um projeto de grande importância, mas que “sabe a pouco”.

“É útil, mas limitado. Este edifício é um bom exemplo do que pode ser reconvertido”, sustentou.

Este projeto resulta de um protocolo de colaboração assinado entre a Câmara Municipal de Coimbra e a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC), aprovado na reunião da Câmara de 31 de outubro de 2022.

A BNAUT, criada em março de 2021, pretende garantir soluções de alojamento de emergência e transição, com enfoque na inclusão social, proteção, autonomização e combate às desigualdades.