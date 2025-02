Centro 2030 vai apoiar empresas que invistam na economia circular

O Programa Regional do Centro (Centro 2030) abriu um concurso, com uma dotação de dez milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), para financiar investimentos das empresas focados na economia circular.

O concurso visa apoiar as pequenas e médias empresas (PME) em investimentos centrados na reintegração de materiais (resíduos) na produção de novos produtos ou no desenvolvimento de novos processos mais ajustados aos princípios da conceção eficiente e sustentável, anunciou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro.

Num comunicado enviado à agência Lusa, aquela entidade afirmou que estão ainda contemplados os investimentos na redução do consumo de matérias-primas, na adoção de novos modelos de negócio que promovam a circularização, nomeadamente assentes em lógicas “product-as-a-service” ou na adoção de práticas de comércio eletrónico inovadoras que otimizem os circuitos logísticos.

Estes investimentos inserem-se no objetivo do Programa Centro 2030 de promover a transição para uma economia circular e eficiente na utilização dos recursos, apoiando a transformação da estrutura produtiva regional, tornando-a mais eficiente e sustentável, e por essa via também mais competitiva.

O intuito é mobilizar as empresas da região para o desafio da circularidade, afirmou a presidente da CCDR do Centro, Isabel Damasceno, acrescentando que as estratégias empresariais e as simbioses industriais são um dos principais eixos da Agenda Regional de Economia Circular.

Segundo a responsável, “muito trabalho tem sido feito para sensibilizar e mobilizar a região e em particular as entidades públicas”.

“Importa agora agir junto das empresas, criando instrumentos de apoio que lhes permitam dar esse contributo para o futuro da região Centro”, defendeu.