O Programa Regional do Centro (Centro 2030) abriu um concurso, com uma dotação de 5 milhões de euros, para apoiar o investimento empresarial com ligação ao setor espacial, informou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

Numa nota de imprensa, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) explicou que este aviso pretende alargar as oportunidades de financiamento e apoio a ‘startups’ e a projetos de inovação empresarial, contribuindo para “aumentar as interações entre as empresas e o sistema científico e tecnológico e acelerando os processos de transformação e intensificação tecnológica”.

“O setor do espaço é uma das prioridades da estratégia regional de especialização inteligente com maior potencial para afirmar a região a nível internacional e promover o arrastamento da economia regional, através da criação de produtos e serviços de alto valor acrescentado e de empregos qualificados com elevadas remunerações”, sublinhou a presidente da CCDRC, Isabel Damasceno.

