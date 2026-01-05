diario as beiras
CoimbraRegião Centro

Centro 2030 abre concurso para apoiar investimento empresarial no setor do espaço

05 de janeiro de 2026 às 15 h32
DR

O Programa Regional do Centro (Centro 2030) abriu um concurso, com uma dotação de 5 milhões de euros, para apoiar o investimento empresarial com ligação ao setor espacial, informou hoje a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

Numa nota de imprensa, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) explicou que este aviso pretende alargar as oportunidades de financiamento e apoio a ‘startups’ e a projetos de inovação empresarial, contribuindo para “aumentar as interações entre as empresas e o sistema científico e tecnológico e acelerando os processos de transformação e intensificação tecnológica”.

“O setor do espaço é uma das prioridades da estratégia regional de especialização inteligente com maior potencial para afirmar a região a nível internacional e promover o arrastamento da economia regional, através da criação de produtos e serviços de alto valor acrescentado e de empregos qualificados com elevadas remunerações”, sublinhou a presidente da CCDRC, Isabel Damasceno.

Pode ler mais informação na edição impressa e digital de amanhã (06/01/2026) do DIÁRIO AS BEIRAS

Autoria de:

Agência Lusa

