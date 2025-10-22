diario as beiras
Cendrev e A Escola da Noite estreiam peça teatral “Um Sonho” de Strindberg

22 de outubro
“Um Sonho”, de August Strindberg, é a peça teatral que as companhias Centro Dramático de Évora (Cendrev) e A Escola da Noite estreiam nesta cidade alentejana, na quinta-feira, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o Cendrev explicou que a estreia desta coprodução com A Escola da Noite, de Coimbra, está marcada para as 19:00 desta quinta-feira, no centenário Teatro Garcia de Resende, no centro histórico de Évora.

Com encenação de António Augusto Barros, que também ‘assina’ a cenografia, juntamente com João Mendes Ribeiro e Luísa Bebiano, a peça “Um Sonho” conta com um elenco de 11 atrizes e atores, música de Carlos Meireles e desenho de luz de António Rebocho.

De acordo com a sinopse do espetáculo, “Agnès, filha do deus Indra, desce à terra para perceber como vivem os humanos”.

“Nessa imersão iniciática, vai encontrar três figuras coadjuvantes – o Oficial, o Advogado e o Poeta – estilhaços oníricos da biografia do próprio autor, Strindberg, por essa altura empenhado na construção de um novo teatro que pudesse revelar, na esteira das grandes discussões filosóficas da época, de Schopenhauer a Freud, o vasto território do inconsciente e dos sonhos”, relatou o Cendrev.

No decurso da sua viagem, Agnès depara-se com um “caleidoscópio de figuras e situações”, em que “aparecem os grandes temas de Strindberg”.

“A família e o casamento, as desigualdades sociais mais gritantes que a revolução industrial agudizou, a justiça ‘que serve todos menos os que servem’ e a escola, encalhada no tempo e no espaço”, são as temáticas abordadas.

“O encontro último com o Poeta, irmão e cúmplice na aventura da exigência de uma humanidade mais justa, aproxima-os da música e da poesia, das artes, que, tal como o sonho, são ‘maiores do que a realidade’”, rematou o Centro Dramático de Évora.

A peça está em cena, no Teatro Garcia de Resende, até 02 de novembro, data que coincide com o arranque do Encontro de Teatro Ibérico, também organizado pelo Cendrev.

Estão previstas sessões com tradução em língua gestual portuguesa já este sábado e também no dia 01 de novembro.

O espetáculo seguirá, posteriormente, para Coimbra, onde será apresentado no Teatro da Cerca de São Bernardo, de 27 de novembro a 14 de dezembro.

Agência Lusa

