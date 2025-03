Cendrev comemora Dia Mundial do Teatro com peças em Évora e Coimbra

O Centro Dramático de Évora (Cendrev) promove a apresentação das peças “A Festa”, pelo Teatro das Beiras, na cidade alentejana, e “Embarcação do Inferno”, em coprodução com a Escola da Noite, em Coimbra, na quinta-feira.

O Cendrev revelou hoje, em comunicado, que os dois espetáculos vão ser apresentados nas duas cidades, simultaneamente, no âmbito das comemorações do Dia Mundial do Teatro, que se assinala precisamente na quinta-feira.

Em Évora, às 21:30, o centenário Teatro Garcia de Resende vai abrir portas à cidade e convida o público a assistir ao espetáculo “A Festa”, do dramaturgo italiano Spiro Scimone, apresentado pelo Teatro das Beiras.

“A peça explora temas profundos e complexos da vida familiar e social, através de uma narrativa aparentemente simples”, resumiu a companhia teatral alentejana.

A história desenrola-se numa casa modesta onde se nota uma desavença entre o pai e o filho adulto durante a celebração do aniversário da mãe.

“Contudo, ao longo do encontro, o que começa como uma celebração jovial transforma-se num cenário de revelações e tensões ocultas”, acrescentou.

O evento é gratuito, mas “já se encontra quase esgotado” e requer o levantamento prévio de bilhete na bilheteira física do Teatro Garcia de Resende, avisou o Cendrev.

Já em Coimbra, o clássico vicentino “Embarcação do Inferno”, uma coprodução do Cendrev com a companhia A Escola da Noite regressa ao palco do Teatro da Cerca de São Bernardo.

De acordo com a companhia alentejana, o espetáculo vai estar em cena entre quinta-feira e o dia 04 de abril com sessões para escolas (praticamente esgotadas), assim como nos dias 05 e 06 de abril para o público geral, às 21:30 e 16:00, respetivamente.

Estreado em Évora, no Teatro Garcia de Resende, em 2016, o espetáculo já soma 211 sessões e mais de 22.200 espetadores.

“Embarcação do Inferno”, baseada no “Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente, é um espetáculo em que o público fica “em condições de problematizar temas de sempre”, como “morte e vida, mal e bem, ter e poder”, indicaram as duas companhias teatrais, em comunicados anteriores a propósito do espetáculo.

Para tal, “nem sequer precisamos de sair completamente do século XXI. Com os pés assentes no nosso tempo, bastará alongar o ouvido e apurar a visão para escutar a sensibilidade e a moral de um outro tempo”, resumiram.

O Cendrev e A Escola da Noite, de Coimbra, são duas das companhias nacionais que mais se têm dedicado a estudar a obra vicentina e a representar os textos daquele que é considerado o primeiro dramaturgo nacional, Gil Vicente.