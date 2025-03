Celso Monteiro (IL): “Precisamos de líderes com sentido de Estado”

Celso Monteiro, coordenador da Iniciativa Liberal (IL) de Coimbra e conselheiro nacional do Partido, não tem dúvidas que a crise política atual é consequência da “irresponsabilidade dos partidos da Assembleia da República, que priorizaram disputas partidárias em detrimento da estabilidade nacional.”

“O país pagará o preço desse bloqueio, e Coimbra, mais uma vez, será prejudicada em habitação, mobilidade e indústria, além do atraso no PRR e PT2030. PS, PSD e Chega colocam seus interesses acima do país”, lamenta.

“Precisamos de líderes com sentido de Estado. A IL está pronta para eleições e para conquistar a confiança dos conimbricenses, elegendo, enfim, um deputado comprometido com a região”, assegura.