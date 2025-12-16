As candidaturas para o programa da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro de apoio à ação cultural, que em 2026 contará com um orçamento de 150 mil euros, estão já abertas.

Pela primeira vez, as normas da iniciativa incorporam um conjunto de requisitos associados à acessibilidade e à inclusão, além de ter sido antecipado o período de candidaturas, revelou hoje a CCDR.

O ajuste no calendário “garante maior previsibilidade às entidades beneficiárias, bem como a clarificação da calendarização das ações apoiadas, exigindo maior rigor na estruturação dos projetos”, defendeu a entidade, num comunicado enviado à agência Lusa.

Lançada hoje, a edição de 2026 do Programa Cultura ao Centro – Apoio à Ação Cultural conta com um reforço da dotação orçamental em 25%, que se traduz num acréscimo de 30 mil euros no valor total da medida, em comparação com 2025.

Segundo aquela CCDR, o aumento do montante permite também uma maior capacidade de resposta às dinâmicas culturais do território, reforçando o apoio a iniciativas culturais de caráter não profissional, promovidas por agentes locais e regionais.

As candidaturas ao programa abrangem quatro medidas distintas, nomeadamente criação artística/produção; programação/difusão; edição; e formação/capacitação.

“Destaca-se o reforço do apoio financeiro na área de criação artística/produção, sendo complementado, quando necessário, com algum apoio técnico, por se considerar que as iniciativas de criação artística são determinantes para a sustentabilidade das estruturas não profissionais”.

Para apresentar com mais detalhe as linhas de apoio e esclarecer eventuais dúvidas, a CCDR do Centro irá dinamizar sessões de divulgação na região, em janeiro, em Castelo Branco (dia 06), em Coimbra (07), Viseu Dão Lafões (08), Aveiro (12), Guarda (13) e Leiria (14).

As candidaturas ao Apoio à Ação Cultural 2026 encontram-se abertas até 31 de janeiro.