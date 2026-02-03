O Centro Hípico de Coimbra (CHC) informou hoje que os animais que habitualmente aloja vão permanecer na Escola Superior Agrária do Instituto Politécnico de Coimbra, dadas “as condições climatéricas que se avizinham” e consequentes riscos associados.

“Após contacto com a Proteção Civil e Câmara Municipal de Coimbra”, e dadas as intempéries esperadas, que podem encerrar os acessos rodoviários ao CHC, prossegue a necessidade “de manter os animais fora” da instituição.

Num comunicado enviado hoje à agência Lusa, o Centro Hípico de Coimbra explicou que a autarquia voltará a contactar quando “estiverem reunidas as condições de segurança para retoma da atividade presencial, incluindo alojamento e tratamento dos cavalos”.

