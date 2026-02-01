Os alertas à população de Coimbra sobre o aumento de caudal do rio Mondego e as consequentes cheias foram reforçados na manhã deste domingo, 1 e fevereiro. A Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais junta-se ao Município de Coimbra e aos de Montemor-o-Velho e Soure, sobre os avisos de “risco elevado de cheia do rio Mondego”.

Nesse sentido, “é destacado que “a população deve adotar comportamentos de autoproteção e seguir rigorosamente as determinações das autoridades”. É o caso das “indicações dos agentes de Proteção Civil e a informação divulgada pela comunicação social e canais oficiais”, bem como, que as pessoas “não se exponham ao perigo por curiosidade, nem tentem atravessar zonas alagadas”.

A abertura das comportas da barragem da Aguieira ontem – situação que se mantém neste domingo, uma vez que a quota máxima de armazenamento está praticamente atingida – leva a que o caudal do rio esteja a engrossar, o que será agravado com o aumento da chuva a partir da tarde deste domingo.

Por outro lado, as comportas da Ponte-Açude, na zona do Choupal, também estão abertas, com monitorização minuto a minuto, de modo a escoar a água do troço urbano do rio, mas com consequências para as povoações situadas a jusante.

A Proteção Civil está a avaliar, a cada momento, um possível cenário de prevenção que contemple a evacuação de populações do Baixo Mondego, face aos resultados das descargas das barragens e açudes.

Entretanto, foram mobilizados botes e motas de água da Marinha Portuguesa e da Proteção Civil de Aveiro e Viseu. Encontram-se em estado de prontidão seis embarcações de socorro da Marinha – operadas por 24 fuzileiros – e um total de 17 de outras entidades de Proteção Civil que chegaram de fora do distrito de Coimbra.