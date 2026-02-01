diario as beiras
Sem categoria

Caudal do rio Mondego está a aumentar devido às descargas da Barragem da Aguieira

01 de fevereiro de 2026 às 11 h43
0 comentário(s)
A barragem da Aguieira regista elevado débito de descarga da água armazenada

Os alertas à população de Coimbra sobre o aumento de caudal do rio Mondego e as consequentes cheias foram reforçados na manhã deste domingo, 1 e fevereiro. A Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais junta-se ao Município de Coimbra e aos de Montemor-o-Velho e Soure, sobre os avisos de  “risco elevado de cheia do rio Mondego”.

Nesse sentido, “é destacado que “a população deve adotar comportamentos de autoproteção e seguir rigorosamente as determinações das autoridades”. É o caso das “indicações dos agentes de Proteção Civil e a informação divulgada pela comunicação social e canais oficiais”, bem como, que as pessoas “não se exponham ao perigo por curiosidade, nem tentem atravessar zonas alagadas”.

A abertura das comportas da barragem da Aguieira ontem – situação que se mantém neste domingo, uma vez que a quota máxima de armazenamento está praticamente atingida – leva a que o caudal do rio esteja a engrossar, o que será agravado com o aumento da chuva a partir da tarde deste domingo.

Por outro lado, as comportas da Ponte-Açude, na zona do Choupal, também estão abertas, com monitorização minuto a minuto, de modo a escoar a água do troço urbano do rio, mas com consequências para as povoações situadas a jusante.

A Proteção Civil está a avaliar, a cada momento, um possível cenário de prevenção que contemple a evacuação de populações do Baixo Mondego, face aos resultados das descargas das barragens e açudes.

Entretanto, foram mobilizados botes e motas de água da Marinha Portuguesa e da Proteção Civil de Aveiro e Viseu. Encontram-se em estado de prontidão seis embarcações de socorro da Marinha – operadas por 24 fuzileiros – e um total de 17 de outras entidades de Proteção Civil que chegaram de fora do distrito de Coimbra.

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

01 de fevereiro

Montenegro avisa para risco de cheias e pede que populações sigam avisos das autoridades
01 de fevereiro

Primeiro-ministro estima em 2.500 milhões de euros valor total de apoios do Estado na resposta a Kristin
01 de fevereiro

Mealhada alerta para risco elevado de cheias e inundações
01 de fevereiro

Governo vai apoiar reconstrução de casas até 10.000 euros sem necessidade de documentação

Sem categoria

Sem categoria
01 de fevereiro às 11h43

Caudal do rio Mondego está a aumentar devido às descargas da Barragem da Aguieira

0 comentário(s)
Sem categoria
31 de às 10h31

Kristin provoca “avalanche” de dormidas na cidade de Coimbra

0 comentário(s)
Sem categoria
30 de às 11h36

Grande preocupação na região de Coimbra agora é com as cheias

0 comentário(s)