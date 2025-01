Casal procura gato que fugiu após acidente na A25

Um casal, com cerca de 70 anos, residente no Porto, está a procurar um gato que fugiu do carro em que seguiam na A25, depois de um acidente próximo da saída para a Penoita, no concelho de Vouzela, anunciou a associação Grupo Gatos Urbanos, de Coimbra.

Em concreto, o acidente ocorreu 8 a 10 kms depois do desvio para a Penoita, na A25, já na descida para o cruzamento para Tondela. O animal, com 13 anos e que não ficou ferido no acidente, conseguiu sair do automóvel e correu para o mato, para a encosta em frente à localidade de Vila Chã do Monte, também próxima da povoação de Vasconha. Os donos têm feito todos os esforços para recuperar o animal, tendo colocado cartazes na zona, mas ainda não há qualquer pista do animal.

Quem vir o Fred, nome do gato, deve contactar os donos através do número 936 497 576 ou enviar um email para a associação gatos.urbanos@gmail.com, que está a apoiar a busca pelo Fred.